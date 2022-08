Il polacco Kubica è arrivato in città Firmerà un quadriennale con la società giallorossa

Un ragazzone di un metro e 93, impossibile non scorgerlo tra i suoi agenti. Krzysztof Kubica, centrocampista centrale del Gonik Zabrze, classe 2000, è arrivato nella sede del Benevento per apporre la sua firma sul contratto quadriennale già pronto. L'anno scorso il centrocampista polacco ha giocato 30 partite segnando 9 reti in campionato. Ha cominciato anche questa stagione nelle file del Gornik (Serie A polacca) prima di essere ceduto al Benevento.