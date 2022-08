Balata a Ottochannel: "La Lega B sta crescendo. Vigorito? Presenza importante" L'intervento del massimo dirigente del torneo cadetto

Intervistato da Ottochannel, il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato della crescita del campionato cadetto e dell'importanza della presenza di Vigorito all'interno dell'assemblea di Lega:

“C'è tanto interesse nei confronti della Lega B. È un calcio che è cresciuto tantissimo sotto tutti i punti di vista. Questo trova riscontro nell'entusiasmo e nel seguito di tantissimi tifosi allo stadio e di persone che ci seguono sulle varie piattaforme. Il Benevento da anni calca campi di livello. Sta facendo bene nella costruzione di un nuovo progetto, attraverso la presenza di tanti giovani talenti. Una politica che rappresenta la nostra mission".

VIGORITO VICEPRESIDENTE LEGA B - "E' un attestato di stima meritatissimo. Si tratta di una persona di grande spessore e valore culturale. Nei suoi confronti nutro grande stima e fiducia. Credo che in un momento come quello che stiamo vivendo, speriamo di riforme per il calcio italiano, avere il presidente Vigorito e un consiglio di Lega autorevole sarà sicuramente molto importante".