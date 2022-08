Capellini: "Contenti del successo, ma c'è da migliorare. Barba? Dà sempre tutto" Le parole del difensore giallorosso nel corso di Ottogol

Riccardo Capellini si è ben comportato nelle due presenze maturate contro Genoa e Frosinone. Il centrale difensivo, ospite esclusivo nel corso di Ottogol, ha parlato così del momento della compagine giallorossa e dell'impatto avuto con la realtà sannita:

“Abbiamo preparato bene la partita col Frosinone in settimana. Siamo scesi in campo con la stessa voglia di Genova, con la differenza che volevamo fare gol perché ci mancava. Ci siamo focalizzati sui punti deboli degli avversari. Siamo molto contenti per questo risultato. Il nostro obiettivo? In una società così importante è sicuramente fare più punti possibili, poi si vedrà”.

PALEARI - “C'è molta sicurezza quando hai un portiere come lui. Sia in campo che fuori cerca di darti una mano e questa è una cosa positiva per il gruppo".

DIFESA - "Sto cercando di estrapolare il più possibile dai miei compagni di reparto. Mi stanno aiutando molto, la sinergia migliora. Il caso Barba? Dispiace quando accadono queste cose. Posso dire che dà sempre tutto negli allenamenti"

COSA MIGLIORARE - "Ci manca la concretezza. Dobbiamo migliorare questo aspetto lavorando duramente in settimana".

CASERTA - "E' un grandissimo motivatore. Il rilancio dopo Cosenza è stato favorito anche dalle sue indicazioni: ci ha spinto a fare sempre meglio".

MODULO - "Ci siamo adattati subito. Il 3-5-2 è il modulo che calza bene alla squadra in questo momento. I due quinti possono fare la fascia senza problemi. Stiamo formando un buon gruppo che potrà ben comportarsi col 3-5-2"