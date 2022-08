Kubica: "Felice di essere a Benevento. Emozionante giocare con Glik" Le prime parole del centrocampista giallorosso dopo la firma

Kubica è pronto a tuffarsi pienamente nell'avventura sannita. Il Benevento non si è lasciato sfuggire il classe 2000 che vanta una fisicità importante (193 centimetri d'altezza), condita da una buona tecnica. Proviene dal Gornik, compagine della prima divisione polacca, nella quale è sceso in campo trenta volte nella scorsa stagione realizzando anche nove reti. Un bottino niente male per il centrocampista, impiegato anche nel corso delle ultime gare del Gornik fino a venerdì scorso, quando è sceso in campo nell'ultimo quarto d'ora del match contro la Jagiellionia.

Subito dopo la firma del contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni al Benevento, Kubica ha subito espresso soddisfazione per l'inizio di questa nuova avventura ai microfoni di Ottochannel:

"Sono molto felice di essere a Benevento. E' una bella città, un ottimo club che ha militato anche in serie A. Spero che ci ritornerà presto. Per me è stata un'ottima scelta cominciare questa esperienza dopo la buona stagione in Polonia con il Gornik. Giocare in Italia potrà permettermi di crescere ulteriormente. Le mie caratteristiche? Sono alto, ho fisicità: questo mi permette di farmi valere a centrocampo".

Kubica trova Glik, una bandiera del calcio polacco che non lascia indifferenti nessun connazionale:

"Sarà emozionante giocare in squadra con Glik. E' una leggenda della Polonia. Sono certo che potrà aiutarmi ancora di più nell'ambientamento".