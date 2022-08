Benevento, mercato: in arrivo una grande offerta per Viviani La Strega aspetta Simy. Le cessioni potrebbero portare ad altri due innesti

Dopo gli arrivi di Kubica, Ciano e Veseli, il Benevento è pronto a completare la rosa con gli ultimi tasselli a poche ore dalla chiusura del mercato. In cima alla lista del diesse Foggia c'è sempre Simy, con il quale c'è già un accordo. L'annuncio del trasferimento non è ancora avvenuto per via di questioni tra il calciatore e la Salernitana, ma non dovrebbero esserci problematiche. La formula pattuita è quella del prestito con diritto di riscatto, col club granata che pagherà parte dell'ingaggio. Il Benevento si era già cautelato avviando un sondaggio per Gytkjaer del Monza, ma è una soluzione destinata a tramontare qualora arrivasse la firma del nigeriano.

Non c'è solo il mercato in entrata che potrebbe modificare la rosa di Caserta, ma anche quello in uscita. Si registra, infatti, un forte interessamento da parte di una società di serie A che sarebbe disposta a offrire una grossa cifra al Benevento per Viviani. Il club giallorosso sarebbe disposto ad accettarla, considerato anche che il calciatore è giunto nella passata stagione a parametro zero, quindi genererebbe una importante plusvalenza. Con la possibile partenza di Viviani, allora si rivelerebbe concreto il ritorno di Schiattarella in giallorosso, con il centrocampista di Mugnano che è in procinto di rescindere il contratto che lo lega al Parma.

Tiene banco anche la questione Barba. Il calciatore vuole andare via e la tensione crescente dei tifosi nei suoi confronti, sfociata ieri con uno striscione realizzato dalla Curva Sud che recita «Piccolo uomo senza dignità. Barba sparisci dalla nostra città», rappresenterebbe una spinta in più per decretarne il trasferimento. Su di lui c'è il Pisa. In caso di addio, il Benevento cercherà di trovare un accordo col Monza per il ritorno di Caldirola.