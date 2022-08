Benevento, Veseli carico: "Orgoglioso ed entusiasta di lottare per questa città" Le parole del difensore attraverso un post su Instagram

Prime parole da calciatore giallorosso per Frederic Veseli. Il centrale difensivo, giunto dalla Salernitana a titolo definitivo, si è affidato a Instagram per raccontare le proprie sensazioni sulla nuova esperienza sannita:

"Inizia una nuova avventura per me con altri colori. Sono orgoglioso e molto entusiasta di lottare per questa maglia e città. Darò sempre il mio massimo e ringrazio tutti per i messaggi di benvenuto ed incoraggiamento. Forza Strega".