Abbonamenti, Vigorito: "Benevento e provincia hanno risposto presente. Grazie" La nota del massimo dirigente giallorosso dopo la chiusura della campagna

Si è chiusa la campagna abbonamenti del Benevento Calcio (leggi qui l'approfondimento). Il presidente Vigorito ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per ringraziare gli oltre 7mila tifosi che hanno confermato la fiducia all'operato del club giallorosso:

#insieme è stato il claim che ha accompagnato questa Campagna abbonamenti e tutta la provincia sannita, con a capo la Città di Benevento, ha risposto presente. Per questo motivo, voglio esprimere i sensi della mia gratitudine a quanti ci hanno confermato la loro fede ma anche a coloro che, con fiducia, non ci faranno mancare il proprio supporto, come ho potuto constatare nelle ultime due gare casalinghe. A tutti, un doveroso e sentito grazie da parte mia e di tutto il Benevento Calcio, di cuore!