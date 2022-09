Abbonamenti Benevento, in B solo Genoa e Palermo hanno fatto meglio In Italia sono sedici le società che precedono la Sta in classifica. Anche il Napoli dietro

Dicassettesimi in Italia, terzi in serie B alle spalle di Genoa e Palermo. I tifosi giallorossi che hanno aderito alla campagna abbonamenti nata sotto il claim di “Insieme” hanno fatto segnare il dato definitivo: 7.137. Un numero rilevante che consente al Benevento di lasciarsi alle spalle parecchie realtà di serie A, dall'Empoli al Monza, fino addirittura al Napoli (5mila abbonati), e che in B è secondo solo al Genoa, città che conta 583mila abitanti (un milione e mezzo di persone nell'area metropolitana), e al Palermo, 628mila abitanti (quinta in Italia per popolazione). Un bel taguardo nell'era del dopo-Covid che il presidente ha voluto sottolineare sui social con un significativo “7137 volte grazie”.

E' una svolta sostanziale rispetto allo scorso anno, che consente al Benevento di avee uno “zoccolo duro” di almeno settemila persone sugli spalti. Il resto spetta alla squadra che avrà l'onere di far appassionare sempe di più i suoi tifosi. Campionato difficile, nel quale ogni squadra ha manifestato popositi ambiziosi. Come si evince anche da queste ultime ore di calcio mercato in cui nessuno sembra disposto a inunciare al colpo ad affetto “lasti minute”. Da domani le rose saanno quelle definitive (al netto di qualche svincolato che potrà sempe tovare posto sul treno in corsa) e sarà più chiaro il panorama delle pretendenti ad un posto che conta. Ma di pronostici è meglio non farne, si corre il rischio di bruciarsi.