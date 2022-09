Benevento, Barba vicino all'addio E' quasi fatta per l'arrivo di Leverbe

Voleva andar via. Non lo ha mai nascosto Federico Barba. Ma la società giallorossa è sempre stata chiara: la partenza dovrà essere legata ad un affare importante, quello che è arrivato nelle ultime ore. Il Pisa ha messo sul banco una cifra consistente per avere le prestazioni del romano che negli ultimi giorni ha perso anche il feeling con la tifoseria organizzata del Benevento. Sarà quindi ceduto a titolo definitivo al club toscano che in cambio darà in prestito alla strega Leverbe impegnato con la maglia della Sampdoria. Il sodalizio di via Santa Colomba erediterà il diritto di riscatto per un giocatore più giovane di Federico Barba. Insomma ci sono tutti i presupposti per chiudere l'accordo. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma è questione di ore. Il mercato chiuderà i battenti alle 20.