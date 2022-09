Benevento, si ferma Viviani Un mese di stop per il centrocampista. Nulla di grave per Letizia

Si ferma Viviani. Il centrocampista non ha preso parte all'allenamento (a porte aperte) per infortunio: si tratta di una distrazione muscolare all'adduttore lungo della coscia sinistra. Insomma dovrà fermarsi almeno per un mese. Diversa la sorte di Letizia. Il terzino non si è allenato per una botta alla spalla. Nulla di grave per il capitano che sarà a disposizione di Fabio Caserta per la trasferta di Venezia: la partenza è fissata a domani pomeriggio: ci sarà un volo aereo da Napoli per i giallorossi.