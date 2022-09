All'Antistadio la "prima volta" di Simy e Kubica Poca gente sugli spalti, che è andata via con l'arrivo della pioggia. Morale alto nel gruppo

(f.s.) Porte aperte all'Antistadio, ma attenzione tutta rivolta alle ultime ore di mercato. Soprattutto all'affare Barba-Leverbe che dovrebbe cambiare i connotati della difesa giallorossa. Due assenti nel gruppo di Caserta: innanzitutto Viviani che s'è fermato per un problema muscolare, uno stiramento che dovrebbe tenerlo fermo almeno per quatto settimane, poi capitan Letizia che è rimasto ai bordi del campo per una botta alla spalla. Sugli spalti poca gente la cui presenza è durata poco più di una mezz'ora, fino a che si è dapprima alzato un forte vento e poi è venuta giù una copiosa pioggia.

Nel gruppo giallorosso altri due volti nuovi: il polacco Kubica e Nwankwo Simy, che ha vissuto la sua prima intensa giornata con la sua nuova squadra. E' arrivato in mattinata, ha firmato il contatto che lo lega al Benevento per quest'anno (prestito con diritto di riscatto), poi s'è messo subito a disposizione dell'allenatore per la seduta di allenamento. Caserta ha dapprima fatto svolgere alcuni esercizi per affinare i riflessi (i giallorossi, a due a due, dovevano formare piccole squadre che dovevano impedire agli altri di andare oltre un quadrato in cui si svolgeva l'azione): l'esercizio è stato accolto con molta allegria dal gruppo che ha lavorato divertendosi. Poi è stata la volta del pallone, per affinare le doti balistiche di tutti. Simy si è presentato subito alla sua maniera andando in gol. Sull'altro vesante c'erano Forte e Lagunima a ricevere i cross di Foulon per concludere a rete. Inutile dire che nel corso degli esercizi Kubica ha seguito passo passo Glik, con cui può dialogare liberamente fino a che non impearerà un po' di italiano. Conclusione della seduta con i rituali tiri in porta. Domani mattina Caserta terrà la solita conferenza stampa, ma per una volta sarà affiancato da Pasquale Foggia che farà il punto della situazione dopo la chiusura del mercato.