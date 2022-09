Benevento, Barba al Pisa e Leverbe nel Sannio. Schiattarella è giallorosso Ultime operazioni ufficializzate da Pasquale Foggia a pochi minuti dal gong finale

Arrivano sul gong i colpi finali del Benevento. Il club giallorosso ha definito col Pisa una doppia operazione: ai toscani va Federico Barba, mentre in giallorosso arriva il centrale difensivo Leverbe. Classe '97, ha cominciato la stagione alla Sampdoria, ma il club blucerchiato ha interrotto il prestito con diritto col Pisa per motivi di spazio in rosa. I nerazzurri l'hanno girato alla Strega con la stessa formula, aggiungendoci 800mila euro per il cartellino di Barba.

Formalizzato anche il ritorno "bis" di Schiattarella. Il centrocampista si è svincolato dal Parma, per poi approdare nuovamente in giallorosso. Schiattarella è desideroso ed entusiasta di ricominciare quanto prima l'esperienza sannita, fornendo tanta esperienza alla manovra.

Ufficializzata anche una operazione in uscita: saluta Talia che vestirà la maglia del Potenza in prestito.