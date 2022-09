Benevento, 20 operazioni tra acquisti e cessioni: il mercato bifase di Foggia Il nuovo volto della Strega guidata da Fabio Caserta

Si è chiusa una sessione di mercato molto lunga che ha portato il Benevento a cambiare profondamente la fisionomia della propria rosa rispetto a quella che nella scorsa stagione è stata eliminata in semifinale play off dal Pisa. Questa campagna di rafforzamento a tinte giallorosse è stata caratterizzata da due fasi, con la seconda più intensa rispetto alla prima.

Basti considerare che 6 degli 11 acquisti totali, non erano ancora tesserati del Benevento all'esordio stagionale col Cosenza. Un cambio di rotta figlio non solo delle modificazioni tattiche attuate da Caserta, ma anche dal precampionato che il presidente Vigorito ha definito "disastroso" e che aveva messo il tecnico giallorosso già in discussione dopo soltanto due partite ufficiali. Si è cercato di rendere ancora più competitiva una rosa orfana di cessioni eccellenti come quelle di Lapadula e Ionita, ma anche di coloro che sono tornati alle squadre di appartenenza in seguito alla fine dei prestiti.

Nella seconda fase del mercato, Foggia è riuscito a liberarsi di calciatori che ormai avevano concluso il ciclo giallorosso come Insigne e Barba. Le operazioni sono state importanti, soprattutto perché per Insigne sono arrivati Ciano e soldi dal Frosinone, così come per Barba, col Benevento che ha ottenuto 800mila euro più il prestito di Leverbe dal Pisa. In avanti si è dato ancora più peso al reparto con l'innesto di Simy (metà stipendio garantito dalla Salernitana), mentre la zona nevralgica ha visto il ritorno di Schiattarella che fornirà tanta esperienza ai compagni più giovani, come i vari Koutsoupias, Viviani, Kubica e Karic.

La rosa attuale del Benevento è composta da 29 elementi, anche se presenta calciatori che non sembrano essere ben addentrati nei discorsi tattici come i vari Basit, Sanogo, Thiam Pape e lo stesso Vokic. La lista degli over 23 che conta 16 elementi, mentre sono 11 gli under e due le bandiere.

Ecco la rosa definitiva:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Leverbe, Masciangelo, Pastina, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Basit, Karic, Koutsoupias, Kubica, Sanogo, Schiattarella, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Ciano, Farias, Forte, La Gumina, Simy, Thiam Pape, Vokic.

OVER 23: Manfredini, Paleari, El Kaouakibi, Glik, Letizia, Leverbe, Masciangelo, Veseli, Acampora, Improta, Schiattarella, Tello, Ciano, Farias, Forte, La Gumina, Simy, Vokic.

UNDER 23: Lucatelli, Capellini, Foulon, Pastina, Basit, Karic, Koutsoupias, Kubica, Sanogo, Viviani, Thiam Pape.

BANDIERE: Letizia, Improta.

Gli acquisti:

Capellini, El Kaouakibi, Veseli, Karic, Koutsoupias, Ciano, La Gumina, Simy, Kubica, Leverbe, Schiattarella

Le cessioni:

Muraca, Lapadula, Insigne, Di Serio, Moncini, Ionita, Brignola, Barba, Talia.