Benevento, la conferenza stampa di Foggia e Caserta Il direttore sportivo e il tecnico hanno parlato alla stampa

Conferenza stampa con il direttore sportivo Pasquale Foggia e il tecnico Fabio Caserta. I due hanno commentato il mercato appena concluso e presentato il match di domani in programma al Penzo contro il Venezia.

Foggia

"Inizialmente abbiamo lavorato per metterci a posto numericamente. Le esigenze del cambio modulo hanno portato a queste scelte, ma anche un po' perché il mercato è sempre ricco di opportunità. Le abbiamo colte per quelle che sono le nostre esigenze".

"E' un mercato diverso rispetto alle altre annate per tanti motivi. L'importante è aver chiuso portando a casa elementi funzionali, dando un occhio al bilancio perché abbiamo incassato qualcosa che non fa mai male"

Caserta

"Sono arrivati elementi importanti per la categoria. Il gruppo è importante e forte, la società è stata brava a intervenire. A Barba lo devo ringraziare per ciò che hanno fatto e per la disponibilità che ha avuto. Li ringrazio pubblicamente per quello che hanno dato".

"La responsabilità le sento dal primo giorno. Adesso dobbiamo fare tutti qualcosa in più. Il fatto di essere messo in discussione non lo penso, ma continuiamo solo a lavorare per dare il massimo".

"Adesso è un problema dell'allenatore scegliere chi mandare in campo, ma è anche un problema dei calciatori. E' il bello di questo sport. Sarà complicato e difficile scegliere l'undici titolare. Schiattarella e Leverbe si aggregheranno oggi, quindi non saranno disponibili per poter scendere in campo da subito. Vediamo anche le condizioni fisiche. Gli altri sono a disposizione, ci vorrà del tempo per capire i movimenti da fare".