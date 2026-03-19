Benevento, a Castelpoto la decide Mignani. LE FOTO Doppietta del senese. Quasi tutti i titolari a riposo, nella ripresa spazio alla Primavera

Qualche verifica dovita, ma nessuna concessione ad un'amichevole che arriva in un momento di concentrazione feroce nei riguardi del traguardo da cogliere. Floro Flores nel test col Castelpoto, la squadra allenata dall'ex giallorosso Antonio Maschio che milita nel campionato di Eccellenza campana, disegna un Benevento con quasi tutti i “titolarissimi” che rimangono a guardare. Il modulo tattico non cambia, si parte col collaudato 4-2-3-1. Tra i pali c'è il giovane Esposito. Difesa con Romano a destra e Celia a sinistra a fare gli esterni, e con Borghini e Caldirola a presidiare il centro del settore. Centrocampo con Tony Prisco, che riprende il ritmo dopo essersi fermato contro l Foggia, e l'ivoriano Kouan. I trequartisti sono Carfora, Talia e Sena, che agiscono alle spalle di Guglielmo Mignani. Proprio l'attaccante senese segna due gol nella prima frazione e mette in ghiaccio il risultato.

Nella ripresa Floro inserisce tutti i ragazzi della Primavera e il risultat finale non cambia più. Presente nel nuovo stadio di Castelpoto anche il presidente Oreste Vigorito, che ha simbolicamente tagliato il nastro inaugurale dell'impianto e regalato una maglietta celebrativa al sindaco Fusco.

CASTELPOTO-BENEVENTO 0-2

CASTELPOTO: Crecco, Ruggiero, Guida, Lopez, Capone, Martignetti, Romano, Mendez, Furno, Befi, Stefanazzi. A disp.: Iannotta, Cioffi, Chiacchio, Ricci, Ginicola, Possemato, Sbordone, Caprio, Belloisi. All.: Maschio

BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Romano, Borghini Caldirola, Celia; Prisco Kouan; Carfora, Talia, Sena; Mignani. A disp.: Russo, Scarpitella, Cerulo, D'Ambrosio, Colella, Donatiello, Borrelli, Cerbone, Milucci, Paolini, Miranda. All.: Floro Flores

MARCATORI: Mignani (2)