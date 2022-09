Venezia, Javorcic avvisa: "Il Benevento è un avversario pericoloso" Le dichiarazioni del tecnico croato alla vigilia del match con la Strega

Alla vigilia della Giornata 4 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Benevento in una sfida casalinga alle 14:00 di domani, il tecnico arancioneroverde Ivan Javorcic ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Stiamo costruendo un certo tipo di temperamento e di carattere, percorso che ci sta dando segnali particolarmente incoraggianti in questo momento. Dentro e fuori dal campo, questo è un grosso aiuto, che ci consente di superare difficoltà e imprevisti.

Ogni partita porta con sé le sue peculiarità, che derivano dalle diverse caratteristiche degli avversari, ma ci manca un passaggio in maturità che ci consenta di assorbire meglio il lavoro finalizzato che facciamo durante la settimana. In termini di dominio del gioco, dobbiamo sicuramente renderci più pericolosi e subire meno la fisicità dell’avversario. L’arrivo di un attaccante del calibro di Cheryshev, che può giocare in diverse posizioni e porta un bagaglio notevole di esperienza, carisma e qualità, ci completa e ci rende più competitivi sotto questo punto di vista.



Dobbiamo essere più bravi anche a gestire lo stato d’animo, ad avere un’emotività migliore di quella di chi abbiamo davanti, cosa che finisce per condizionare fortemente qualunque match. Arriviamo da due risultati utili in trasferta: è il momento di far bene anche in casa, pur contro un avversario pericoloso e al vertice della categoria come il Benevento, peraltro arricchito da colpi di mercato importanti.



Abbiamo concluso una finestra estiva di mercato complessa, dobbiamo ringraziare la società per i grandi sforzi fatti in quest’opera di ricostruzione della squadra. Evidente è l’obiettivo di dare un’immagine di grande qualità, per la squadra e per la città che rappresenta, qualità che d'altronde non manca nelle altre piazze, ugualmente ambiziose, di questa Serie B. I flussi di mercato hanno sottolineato l’evoluzione di questo campionato, che attira sempre più giocatori internazionali, e il blasone delle squadre di quest’anno non fa altro che aumentare e confermare questa percezione”.