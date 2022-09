Barba saluta: "Chiuso un percorso di vita. Grazie alla città di Benevento" Il messaggio d’addio dell’ex giallorosso

Federico Barba ha salutato la piazza giallorossa attraverso una storia pubblicata su Instagram. Il difensore si è trasferito al Pisa nell'ultimo giorno di mercato:

"Non si è chiuso soltanto un percorso professionale ma anche una parte di vita. Il momento dei saluti è sempre duro ma il calcio è anche questo. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ho conosciuto ed alla città di Benevento per avermi accolto. Un grosso in bocca al lupo va alla società, allo staff ed ai miei ex compagni per il futuro... Per quanto mi riguarda, mi aspetta una nuova avventura e sono pronto a dare il massimo come ho sempre fatto. Un abbraccio virtuale".