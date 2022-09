Benevento, Caserta: "Risposta importante per noi stessi. Continuiamo così" Le parole del tecnico giallorosso: "Gara non facile. La strada è ancora lunga"

Ecco l'analisi di Caserta sul match vinto dal Benevento in casa del Venezia:

"Non era una gara facile perché il Venezia è una squadra costruita per vincere il campionato. Non era facile affrontarla dopo la vittoria col Frosinone. Abbiamo creato tanto nel primo tempo, ci sono stati degli errori nell'ultimo passaggio. Nella ripresa siamo partiti forte senza mai rischiare nulla. Sono contento perché serviva una risposta importante per noi stessi e per dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così perché la strada è ancora tanto lunga".

"Veseli è più avanti rispetto a Simy dal punto di vista della condizione. Ci vuole del tempo per fargli capire i movimenti da fare. Veseli ha già giocato in quel ruolo. Bisogna dare del tempo anche agli altri. Sono contento perché possiamo solo migliorare con la condizione fisica e i meccanismi nel reparto offensivo".

"Non prendere gol permette di far crescere l'autostima. Il merito è anche dei centrocampisti e degli attaccanti che effettuano una pressione forte in avanti: non è solo merito di un reparto ma di tutta la squadra. Se non subisci sicuramente non perdi. Dobbiamo continuare così".

"Il 3-5-2 dipende sempre come viene interpretato in base alla posizione dei due quinti. I numerosi falli subiti? E' un dato oggettivo perché arriviamo con tanti calciatori nella metà campo avversaria. La squadra sta crescendo. Dobbiamo essere molto più bravi nella scelta dell'ultimo passaggio. Nel primo tempo ci sono state tante occasioni con Foulon e Tello, ma ci sono stati degli errori che non ci hanno permesso di concretizzare".

"Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione perché sono tutti volenterosi. Ognuno di noi ha dei limiti e cerchiamo di migliorarli. Pensiamo solo al campo. Ci godiamo questa bellissima vittoria, ma da domani penseremo al Cagliari".