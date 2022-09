Serie B, la diretta testuale di Benevento - Cagliari Al Vigorito c'è il big match della quinta giornata di campionato

Benevento - Cagliari 0-0 (Live)

Benevento (3-5-2): Paleari; Capellini, Glik, Veseli; Improta, Karic, Acampora, Koutsoupias, Masciangelo; Forte, La Gumina. A disp.: Manfredini, El Kaouakibi, Letizia, Kubica, Thiam Pape, Foulon, Simy, Schiattarella, Ciano, Leverbe, Pastina, Vokic. All.: Caserta

Cagliari (4-3-3): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert; Viola, Makoumbou, Rog; Nandez, Lapadula, Mancosu. A disp.: Aresti, Ciocci, Dossena, Deiola, Carboni, Millico, Pereiro, Capradossi, Falco, Pavoletti, Luvumbo, Di Pardo. All.: Liverani

Arbitro: Aureliano di Bologna. Assistenti: Mondin e Yoshikawa. IV ufficiale: Cavaliere. VAR e AVAR: Massimi e Di Vuolo

PRE PARTITA

Quinta giornata di campionato al Vigorito col big match tra Benevento e Cagliari. Nessuna sorpresa nelle formazioni scelte dai due tecnici. In casa giallorossa sono assenti Viviani, Tello e Farias. Caserta conferma 9/11 della formazione vittoriosa di Venezia, inserendo Koutsoupias al posto di Tello e Masciangelo al posto di Foulon. Ancora panchina per capitan Letizia. In casa Cagliari sono in campo gli ex Viola, Lapadula e Mancosu. C'è Obert in difesa al posto di Barreca.