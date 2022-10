Serie B, LIVE / Benevento - Ascoli 1-1 Al Vigorito c'è il confronto valido per la 7^ giornata

Benevento – Ascoli 1-1 (Live)

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Glik (15'st Pastina), Veseli (24'pt Capellini); Letizia, Karic (1'st Farias), Acampora, Foulon (1'st Schiattarella); Ciano, Improta; Forte (1'st Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Masciangelo, Tello, Thiam Pape, Vokic, Koutsoupias. All.: Cannavaro

Ascoli (3-5-2): Guarna; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (37'st Ciciretti), Collocolo (25'st Eramo), Buchel, Caligara (37'st Salvi), Falasco; Gondo (1'st Mendes), Dionisi (16'st Bidaoui). A disp.: Bolletta, Baumann, Simic, Lungoyi, Donati, Giordano, Giovane. All.: Bucchi

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Cecconi e Bercigli. IV ufficiale: D’Eusanio. VAR e AVAR: Manganiello e De Meo

Marcatore: 6'pt Botteghin, 3'st Farias

SECONDO TEMPO

90' Quattro minuti di recupero

90' Traversa colpita da Improta!

87' Miracolo di Paleari! Cross di Falasco che pesca tutto solo Mendes che va a botta sicura: l'estremo difensore giallorosso compie una prodezza incredibile che salva il risultato

83' Ammoniti Bellusci e Buchel

82' Doppio cambio Ascoli: entrano Salvi e Ciciretti al posto di Caligara e Falzerano

79' Conclusione al volo di Letizia respinta da Guarna

74' Conclusione di Eramo dal limite: Paleari ci arriva con la punta delle dita

70' Entra Eramo al posto di Collocolo

69' Ammonito Acampora

61' Entra Bidaoui al posto di Dionisi

60' Anche Glik non riesce a proseguire l'incontro dopo un contrasto: al suo posto Pastina

54' Il Benevento spinge per il vantaggio

50' Ammonito Caligara

48' Pareggio del Benevento! Cross di Letizia per la testa di Simy, respinge Guarna, sulla ribattuta Farias, servito da Ciano, insacca per il gol giallorosso

45' Rientrano le squadre in campo. Cannavaro cerca di dare una sterzata all'incontro con ben tre cambi: entrano Simy, Schiattarella e Farias al posto di Forte, Foulon e Karic. Per l'Ascoli c'è l'ingresso di Mendes al posto di Gondo

PRIMO TEMPO

48' Termina il primo tempo

47' Calcio d'angolo di Ciano, Glik di testa spedisce fuori

45' Tre minuti di recupero

34' Ci prova Collocolo dal limite, la palla sfiora il palo

33' Paleari si oppone a una conclusione di Quaranta

30' Conclusione di Caligara che sfiora di poco la traversa

28' Il Benevento non riesce a creare: pesa l'inferiorità numerica a centrocampo e l'assenza di un calciatore che possa dettare i tempi

24' Il fallo di Gondo non permette a Veseli di proseguire l'incontro: al suo posto entra Capellini

20' Ammonito Gondo per fallo su Veseli

10' La reazione del Benevento tarda ad arrivare. In difesa Leverbe non è in giornata e questo permette all'Ascoli di rendersi pericoloso

6' Alla prima occasione, l'Ascoli passa in vantaggio: punizione di Falasco che pesca in area Botteghin; il colpo di testa del difensore bianconero non lascia scampo a Paleari

0' Comincia la partita

0' Entrano le squadre in campo

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Ascoli per la settima giornata del campionato di serie B. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo le due sconfitte consecutive, ma in casa giallorossa c’è la novità rappresentata dall’esordio in panchina di Fabio Cannavaro. Il tecnico ha “leggermente” cambiato la formazione titolare rispetto alle scorse uscite, dandole una verve più offensiva con un 3-4-2-1 che vede Ciano e Improta alle spalle di Forte. L’Ascoli, invece, passa al 3-5-2 dopo aver cominciato la stagione col 4-3-3: in avanti c’è la coppia Gondo – Dionisi.