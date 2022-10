Benevento, Ciano: "Meglio un punto che niente" Il commento del calciatore giallorosso: "Oggi era importante ottenere un risultato positivo"

Ecco le dichiarazioni di Camillo Ciano al termine del match giocato contro l'Ascoli:

"Siamo una squadra con tanta qualità, ma questa deve essere messa a disposizione del compagno. Nell'azione del gol ho fatto la scelta giusta servendo il pallone a Farias, lui è stato bravo a mandarla in rete. Ci vuole tempo, il mister è arrivato da poco. Dobbiamo farci trovare pronti perché in questo campionato molto equilibrato c'è bisogno di fare punti a prescindere dall'avversario. La cosa importante era quella di non perdere, ci siamo riusciti portando a casa un punto. Meglio un punto che niente".

"Tornare a giocare in Campania è una cosa bella perché senti di dover dare di più alla tua terra".

"La mia condizione sta aumentando gradualmente. Purtroppo sono stato fuori un mese, quindi ho perso un po' il ritmo partita. Per migliorare la condizione bisogna giocare. Non pensavo di essere in grado di giocare novanta minuti, devo lavorare tanto ma le premesse sono positive".

"In avanti mi trovo bene ovunque. Negli ultimi anni ho giocato anche da falso nueve. Mi metto a disposizione del mister, poi sta a lui decidere chi e dove giocare. In qualsiasi ruolo sono disposto a dare il massimo per questa società e per questa squadra".

"Cannavaro ci ha fatto provare diversi moduli. Abbiamo provato una difesa a quattro e anche a tre. Al di là del modulo bisogna sacrificarsi per il compagno, poi lo schieramento può cambiare. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e al posto giusto".

"Glik e Veseli? Veseli secondo me si è fatto male. Speriamo di no. Farà una risonanza e vedremo. Per Kamil c'è un problema all'adduttore, speriamo bene".