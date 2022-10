Benevento, Cannavaro: "Nel primo tempo calciatori impauriti. Buona la reazione" Il tecnico giallorosso: "Abbiamo sofferto troppo e questo non va bene"

Fabio Cannavaro, nuovo tecnico del Benevento, ha commentato così il pari rimediato contro l'Ascoli:

"Peccato, nel primo tempo ho visto la paura tra i calciatori. Questo non mi sta bene, sanno che possono sbagliare ma devono andare in campo con sicurezza e convinzione. La paura nel calcio non mi piace. Tatticamente non abbiamo fatto nulla di ciò che gli ho chiesto. Abbiamo sofferto troppo e questo non va bene. Non erano lucidi, li ho visto troppo spaesati. Quando è così devi limitare i danni".

"Sapevo di dover concedere un po' di qualità nel primo tempo perché poi nella ripresa avrei messo calciatori che non sono ancora al top. Volevo inserire anche Tello perché è un calciatore che può darci tanto. La qualità c'è, manca la condizione. Nella ripresa li ho tranquillizzati, dicendogli cosa stavamo sbagliando. Mi è piaciuta la reazione. La condizione non è delle migliori. Prima erano abituati a recuperare palla nei venti metri e ripartire, mentre io gli chiedo di stare più alti: è un gioco dispendioso. Le cinque sostituzioni devo sfruttarle bene".

"Mi ha fatto piacere ritornare nel calcio italiano. Mi è piaciuta la reazione del pubblico nel secondo tempo. Capisco quella del primo tempo, anche se non la condivido. Nei momenti difficili servirebbe più calore verso i calciatori. Poi la partita finisce e si è liberi di giudicare. Al di là di questo bisogna lavorare tanto, lo sapevamo. C'era tanta euforia, tanta attesa, i ragazzi l'hanno sentita".

"Nel primo tempo abbiamo fatto malissimo perché i nostri quinti avevano i piedi sulla linea e i nostri braccetti non scivolavano in zona palla. Un atteggiamento condizionato dalla paura".

"Veseli e Glik? Le prime impressioni non sono bellissime. Valutiamo nei prossimi giorni. Bisogna sempre pensare al bicchiere mezzo pieno. E' un momento difficile, devo gestire bene le nostre forze. Prima o poi tutti dovranno essere chiamati in causa. Il campionato è ancora lungo".