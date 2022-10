Benevento, le prime diagnosi per Glik e Veseli Nella giornata di domani ulteriori controlli. Col Sudtirol sarà emergenza in difesa

La giornata di domani permetterà di conoscere nel dettaglio l'entità degli infortuni rimediati da Glik e Veseli, ma allo stato attuale si può già ben dire che a Bolzano ci sarà una emergenza in difesa per Fabio Cannavaro. Veseli ha rimediato una distrazione del collaterale laterale del ginocchio sinistro: domani si recherà a Roma per essere controllato dal professore Mariani in modo da sottoporsi a un ulteriore controllo. Insieme all'albanese ci sarà El Kaouakibi che verrà visitato anch'esso a Villa Stuart da Mariani.

Domani Glik effettuerà la risonanza magnetica, ma si sospetta un problema all'adduttore lungo. Segnali positivi, invece, da parte di Viviani e La Gumina che hanno evidenziato dei miglioramenti di condizione.

Le possibili assenze di Glik e Veseli portano a una penuria di centrali difensivi in vista del match col Sudtirol, visto che restano a disposizione Capellini, Leverbe e Pastina. Più che probabile, a questo punto, un nuovo cambio di modulo con ritorno alla retroguardia composta da quattro elementi.