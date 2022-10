Il pomeriggio speciale dei bambini "Down" allo stadio Vigorito (LE FOTO) Foto per tutti e una maglia ricordo donata dal presidente all'Aipd

Un pomeriggio speciale per i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down quello di domenica allo stadio Vigorito. Si sono schierati al centro del campo, insieme ad altri bambini, in attesa delle squadre. E il presidente Vigorito ha approfittato dell’occasione per omaggiare il presidente della sezione di Benevento, Riccardo Derna, con una maglietta personalizzata. Il presidente ha accarezzato uno ad uno i ragazzi presenti a centrocampo, poi ha regalato la maglietta giallorossa. Al termine della partita tutti i giocatori del Benevento, insieme a Cannavaro, sono andati a salutare il gruppo che aveva seguito la partita sugli spalti. Alberto Paleari ha fatto una cosa in più, personalizzando la sua maglia (poi regalata) con quel numero 21 che ricordava proprio la malattia genetica “trisomia 21”, in cui il numero 21 è soprannumerario, vale a dire che ha un numero in più di quelli stabiliti da un organismo sano. A quel 21, Paleari, ha aggiunto simpaticamente un 1 per ristabilire quell’ordine sovvertito dalla malattia.