Serie B, tra gli allenatori subentrati nel weekend vince solo D'Angelo Sono stati quattro gli esordi in panchina nella settima giornata di campionato

Molte società, tra cui anche il Benevento, hanno aspettato la sosta per operare un cambio di rotta in panchina. Il Sudtirol, prossima avversaria dei giallorossi, ha addirittura accelerato il processo con l'ingaggio di Bisoli che ha sostituito Zauli dopo tre giornate, con quest'ultimo autore di un inizio di campionato negativo con ben tre sconfitte consecutive. Il rendimento fatto registrare da Bisoli è eccellente, tant'è che gli altoatesini sono tra le formazioni più in forma del campionato grazie ai dieci punti ottenuti nelle ultime quattro partite.

Nel weekend ci sono stati gli esordi di Cannavaro, Longo, D'Angelo e Baldini. L'ex campione del mondo ha racimolato un pareggio contro l'Ascoli, mentre Longo - tecnico in forza al Como - ha rimediato una pesante sconfitta per 3-1 contro il Cosenza. Sconfitta anche per Baldini che è caduto col suo Perugia contro il Pisa del subentrato D'Angelo, di ritorno sulla panchina nerazzurra in seguito all'addio della scorsa stagione e il recente esonero di Maran.

Insomma, i nuovi allenatori non hanno dato subito una sterzata ai risultati delle rispettive squadre, ma ovviamente c'è tempo: come sottolineato da Cannavaro, sono tecnici chiamati in causa in corso d'opera in contesti che al momento vivono condizioni difficili; non c'è la bacchetta magica per risollevare il tutto, ma sicuramente il lavoro potrà essere una buona base per cercare di risollevarsi quanto prima.