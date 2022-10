Benevento, Manfredini: "Abbiamo grande voglia di emergere" Il portiere giallorosso: "Vogliamo uscire quanto prima da questa situazione"

Domani il Benevento comincerà la preparazione al match di domenica col Sudtirol. Per i giallorossi è in programma una doppia seduta d'allenamento agli ordini di Cannavaro. C'è grande voglia di rivalsa tra i calciatori della Strega, come messo in evidenza da Manfredini che, ospite di Ottogol, ha commentato il recente momento di forma della sua squadra:

"In un campionato si vivono delle fasi particolari. C'è stato il cambio in panchina, non è mai facile mettere in pratica delle idee nuove in così poco tempo. Questo è un aspetto che abbiamo pagato soprattutto nel primo tempo contro l'Ascoli. Tra di noi c'è grande voglia di emergere e, soprattutto, di uscire quanto prima da questa situazione".

Tra i migliori calciatori del Benevento in termini di rendimento c'è sicuramente Alberto Paleari, portiere titolare di cui Manfredini è la spalla: "Paleari - ha proseguito Manfredini - è uno degli elementi più forti della categoria. Lo vivo tutti i giorni, si vede che ha una marcia in più".