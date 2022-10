Benevento, a Bolzano con sei indisponibili Cannavaro fa la conta degli infortunati

Sono sei gli infortunati che non hanno preso parte alla trasferta di Bolzano. Il reparto più colpito dalle assenze è la difesa, orfana di El Kaouakibi, Glik e Veseli. Lo staff tecnico ha convocato il giovane Veltri, in forza alla compagine Primavera. A centrocampo perdurano le defezioni di Kubica e Viviani, mentre in avanti c'è il rientro di La Gumina ma, allo stesso tempo, ha alzato bandiera bianca Forte. Ecco l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, Foulon, Letizia, Leverbe, Masciangelo, Pastina, Veltri;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Improta, Karic, Koutsoupias, Schiattarella, Basit, Tello;

ATTACCANTI: La Gumina, Farias, Ciano, Simy, Thiam Pape, Vokic.

INDISPONIBILI: El Kaouakibi, Glik, Veseli, Kubica, Viviani, Forte.