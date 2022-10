Zaro risponde a Pastina, pari tra Sudtirol e Benevento La Strega non riesce a tornare al successo al Druso di Bolzano

Sudtirol - Benevento 1-1

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Berra; Crociata (1'st Carretta), Tait (25'st Pompetti), Nicolussi Caviglia, D'Orazio (1'st Casiraghi); Mazzocchi (48'st Davi), Odogwu. A disp.: Iacobucci, Marano, Curto, Vinetot, Barison, Capone, Schiavone. All.: Bisoli

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Improta, Karic (22'st Koutsoupias), Acampora (1'st Schiattarella), Letizia (22'st Masciangelo); Ciano (43'st La Gumina), Tello; Simy (7'st Farias). A disp.: Lucatelli, Manfredini, Thiam Pape, Foulon, Basit, Veltri, Vokic. All.: Cannavaro

Arbitro: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Preti e Fontemurato. IV ufficiale: Kumara. VAR e AVAR: Zufferli e Gualtieri

Marcatore: 39'pt Pastina (B), 39'st Zaro (B)

SECONDO TEMPO

95' Termina la partita. Sudtirol - Benevento 1-1

94' Sinistro di Improta facilmente parato da Poluzzi

93' Davi entra al posto di Mazzocchi

91' Il Benevento prova il tutto per tutto per il gol vittoria

90' Quattro minuti di recupero

89' Clamoroso Sudtirol: Odogwu primeggia fisicamente su Capellini, serve al centro Pompetti che per un soffio non trova il gol del vantaggio

88' Entra La Gumina al posto di Ciano

86' Ammonito Tello

84' Pareggio del Sudtirol: Zaro capitalizza un assist dalla sinistra di Casiraghi con una conclusione al volo che non lascia scampo a Paleari

80' Ammonito Pompetti

76' Il Sudtirol ha alzato il baricentro alla ricerca del pareggio

70' Entra Pompetti al posto di Tait

70' Ammonizione per Pastina

68' Subito ammonito Masciangelo per un fallo commesso su De Col

67' Doppio cambio Benevento: entrano Masciangelo e Koutsoupias al posto di Letizia e Karic

65' Contatto tra Pastina e Odogwu in area: per Meraviglia non ci sono gli estremi del rigore

65' Paleari! Grande intervento dell'estremo difensore giallorosso su colpo di testa a botta sicura di Zaro

64' Cross di Carretta che Paleari smanaccia in angolo

60' Schiattarella atterra Odogwu: ammonito

55' Sudtirol pericoloso: punizione di Nicolussi Caviglia per la testa di Berra, Paleari ci arriva con la punta delle dita

52' Ancora una sostituzione per il Benevento: entra Farias al posto di Simy

48' Conclusione di Letizia dal limite: palla fuori

45' Rientrano le squadre in campo e ci sono i primi cambi: entrano Casiraghi e Carretta al posto di D'Orazio e Crociata. In casa giallorossa c'è l'ingresso di Schiattarella al posto di Acampora

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo: Sudtirol - Benevento 0-1

46' Colpo di testa di Mazzocchi parato da Paleari

45' Un minuto di recupero

39' GOL DEL BENEVENTO! Perfetta punizione di Ciano dalla distanza che trova in area Pastina, il giovane centrale difensivo si inserisce bene e al volo realizza la marcatura del vantaggio sannita

38' Sinistro di Ciano che sorvola la traversa

35' Cross di Improta deviato da Berra, Simy anticipa Poluzzi ma la palla va di un soffio fuori

30' Il Benevento prova a trovare i varchi giusti

22' Appoggio di Simy per Tello che va a botta sicura: Masiello respinge mettendoci il piede

18' Il Benevento cerca di rendersi pericoloso con una serie di cross per Simy che vengono respinti dalla difesa altoatesina

14' Non mancano i colpi proibiti in questi primi minuti di gioco. C'è un fallo di Capellini su Mazzocchi, Tait spinge il giallorosso per prendere palla; si accende una mezza rissa con Karic. Vengono ammoniti sia Tait che Karic

9' Insidiosa palla di Letizia al centro: gli attaccanti giallorossi non ci arrivano di un soffio

7' Buon palleggio del Sudtirol che fa girare palla cercando le verticalizzazioni per gli attaccanti

5' Calcio d'angolo di Nicolussi Caviglia per la testa di Zaro: palla di poco fuori

PRE PARTITA

Allo stadio Druso di Bolzano è di scena il match tra Sudtirol e Benevento, valevole per l'ottava giornata del campionato di serie B. Nonostante le numerose assenze in difesa, Cannavaro conferma il 3-4-2-1 con il terzetto formato da Leverbe, Capellini e Pastina. A centrocampo vengono riproposti Karic e Acampora, mentre Improta e Letizia agiranno come esterni. Sulla trequarti, alle spalle di Simy, ci sono Ciano e Tello.