Sudtirol, Bisoli: "Meritavamo di vincere, il Benevento ha fatto poco" Il tecnico degli altoatesini: "I valori dei giallorossi verranno fuori"

Pareggio per il Sudtirol contro il Benevento, un risultato che il tecnico Bisoli ha commentato così:

"E' un pareggio che vale tanto contro una squadra costruita per vincere il campionato. Abbiamo avuto il pallino nel secondo tempo. Quando ti trovi in svantaggio devi concedere un po', ma il Benevento ha fatto poco. Meritavamo di vincere. Chi è entrato è stato molto bravo, chi entra di solito può svoltare la partita e sotto questo aspetto i calciatori sono stati bravi. Siamo una matricola, ci danno tutti per spacciati invece sappiamo di avere delle qualità".

"Il Benevento ha dei calciatori forti, devono solo assimilare le idee di Cannavaro. Sappiamo che i valori prima o poi verranno fuori. Non guardiamo gli altri ma solo a noi stessi. Giochiamo un calcio rapido e intenso che ci permette di rendere difficile la strada di squadre forti come il Benevento".

"Quando sono arrivato eravamo ultimi, l'obiettivo è di salvarci all'ultima giornata".