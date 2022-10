Benevento, Pastina: "Peccato subire gol in questo modo" Il centrale difensivo: "Felice per la marcatura, la dedico al mio amico Di Serio"

Il suo gol non è servito al Benevento per ottenere il successo, ma è stato comunque un pomeriggio da ricordare per Pastina:

"Sono molto contento per il gol. Il lavoro ripaga sempre, devo ringraziare Schiattarella che mi è stato sempre vicino. Questo gol voglio dedicarlo al mio amico Di Serio che ieri mi ha scritto dicendomi che avrei fatto gol".

"Il primo tempo è stato positivo. Nella ripresa ci siamo abbassati un po' troppo, ma siamo una grande squadra. I tifosi devono starci vicino".

"I calciatori più esperti ci permettono di crescere molto. Dobbiamo continuare così anche noi giovani".

"Con Capellini e Leverbe ce la siamo giocata bene in difesa, dobbiamo continuare così perché Veseli e Glik staranno fuori per diverso tempo".

"Il gol subito? Ci siamo addormentati, questo non ce lo possiamo permettere. E' stato un peccato prendere gol in questo modo".