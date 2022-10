Benevento, Leverbe: "Peccato tornare a casa con un solo punto" Le dichiarazioni del centrale difensivo giallorosso

Ecco le dichiarazioni di Leverbe al termine di Sudtirol - Benevento:

"Da come è andato il primo tempo dovevamo portare a casa i tre punti, poi è chiaro che c'è una squadra avversaria. Abbiamo tenuto bene fino al gol del Sudtirol che è stato un errore di disattenzione, ma la prestazione è stata positiva nella prima frazione. Nella ripresa, nonostante la pressione, abbiamo provato a tenere la palla. Peccato tornare a casa con un solo punto".

"Abbiamo cercato di giocare palla a terra. Quando c'è Simy in difficoltà sai che c'è uno che tiene palla. Quando è entrato Farias abbiamo provato a fare la stessa cosa ma non è andata bene perché non hanno lo stesso fisico. Ovviamente non posso dire che Farias è entrato male perché non è così, ma sicuramente la squadra poteva giocare in modo diverso adeguandosi alle sue caratteristiche".

"La mia condizione? Gradualmente sto sempre meglio. Con Cannavaro ho giocato come terzo di difesa, devo portare le mie qualità in avanti. Sicuramente è un altro ruolo, però rispetto all'Ascoli sono stato meglio riuscendo a portare palla in avanti fino alla fine della partita".

"Sabato affronteremo la Ternana. Dobbiamo continuare a lavorare con il mister che ci dà tutti i suoi consigli: vuole che teniamo la palla e che ci muoviamo tutti insieme. Stiamo crescendo passo dopo passo".