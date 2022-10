Benevento, problemi fisici per Tello Il centrocampista verso il forfait col Como

Continua l'emergenza infortuni in casa Benevento. Dopo il match con la Ternana sono emerse delle problematiche fisiche per Tello, tra l'altro "anticipate" da Cannavaro nel corso delle interviste del post gara. La risonanza magnetica ha riportato un infortunio al bicipide femorale della coscia destra che porta il centrocampista giallorosso verso il forfait per il match con il Como di sabato prossimo.

Tello si aggiunge a una lista corposa di calciatori infortunati, composta dai vari Glik, Veseli, El Kaouakibi e Kubica. Da valutare Viviani, Simy e Acampora, con quest'ultimo che ha maggiori possibilità di tornare a disposizione per la trasferta del Sinigaglia.