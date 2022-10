Improta: "I frutti del lavoro si vedranno. Tutti noi teniamo molto al Benevento" Il calciatore giallorosso è stato ospite esclusivo di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Riccardo Improta ha analizzato nel dettaglio il difficile momento che sta attraversando il Benevento:

"Stiamo vivendo un periodo complicato. C'è stato un cambio in panchina con tante cose nuove da assimilare, sono certo che i frutti arriveranno. Con la Ternana si è visto un grande primo tempo, siamo riusciti a mettere sotto la Ternana. Nella ripresa c'è stato un calo d'attenzione. Non ci sono alibi, non credo sia una questione fisica o di infortunati. Sicuramente la rosa è dimezzata, c'è bisogno di tutto per uscirne fuori. Abbiamo subìto gol su palla inattiva, sono errori da non commettere: il cuore e la testa devono andare oltre la stanchezza. Ogni compomente della rosa ci tiene al Benevento. Siamo dei grandi lavoratori, puntiamo a non avere più queste disattenzioni".

"Obiettivi? Il primo è quello di lasciare i bassifondi della classifica. Dobbiamo credere in noi stessi, mi sento di difendere il nostro lavoro e la voglia che ci mettiamo tutti i giorni. La classifica la vedo, ma parlare di scontro salvezza a Como è davvero molto presto. Acampora mi ha detto che all'ottava giornata con lo Spezia aveva sette punti, per poi vincere alla fine il campionato grazie ai play off. Il campionato è ancora lungo".

"Siamo andati sotto la curva, ci siamo beccati un bel po' di fischi come è giusto che sia. Il mister ci ha detto di ascoltarli. Anche il fischio in campo va bene"