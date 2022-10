"Quanto costa il biglietto di Como!": il grido di dolore dei tifosi giallorossi Caro prezzi al Sinigaglia: un biglietto di Curva acquistato on line viene a costare 23 euro e 50

Sarà la vista del Lago, splendida e affascinante, che si offre anche a chi si accomoda in curva, sarà la campagna acquisti dispendiosa della società lariana (Fabregas, Baselli, Cutrone), sta di fatto che al Sinigaglia, lo stadio di Como, un biglietto del settore più popolare per gli ospiti costa 20 euro, che con le commissioni arriva a costare 23,50. Un bel prezzo, considerato che a Benevento, le tifoserie ospiti ne pagano 15, compreso i diritti di prevendita. Soprattutto dal nord si sono levate non poche voci di dissenso: per i beneventani che abitano in Lombardia (ma anche nelle regioni limitrofe), per tutti quelli trapiantati da anni al Nord, è una grande occasione per vedere dal vivo la propria squadra del cuore. Un’occasione che, soprattutto per un nucleo familiare che decida di vivere un’emozione guardando dal vivo i giocatori per cui fa il tifo, rischia di costare un occhio della testa. Qualcuno dovrà giocoforza rinunciarci. Ed è un vero peccato.