Benevento oggi nuovo stop: Acampora si ferma Il centrocampista ha rimediato una distrazione di primo grado al bicipite femorale

Troppi infortuni. Il Benevento di Fabio Cannavaro non trova pace. Oggi è arrivata l'ennesima tegola. Come se non bastassero i problemi che stanno già accompagnando questo inizio di stagione. Alla lunga lista dei giocatori indisponibili si è aggiunto anche Acampora. In questa settimana il centrocampista (cha ha già saltato la sfida con la Ternana) avrebbe dovuto recuperare la condizione dopo un lieve infortunio a Bolzano, ma proprio alla ripresa degli allenamenti si è fermato nuovamente. Distrazione di primo grado al bicipite femorale: è questa la diagnosi che lo costringerà a un mese di stop. Un'assenza che peserà sulle scelte del tecnico e sugli equilibri della squadra a partire dalla prossima trasferta. Cannavaro avrà ancora problemi di formazione in quasi tutti i reparti.

Giallorossi tra recuperi e vecchi infortuni

L'unica eccezione sarà rappresentata dall'attacco. La Gumina e Forte stanno bene. Simy impegnato in un programma differenziato sta facendo progressi e potrebbe farcela per Como. Ma per il resto è notte fonda. Non riuscirà a recuperare Tello, nulla di grave per il sudamericano che ha rimediato una infiammazione al tendine del flessore. Per la trasferta lombarda però non potrà dare il suo prezioso contributo. E non ci saranno nemmeno nuovi rientri. Glik sta iniziando a correre ma serve altro tempo. Veseli proprio domani dovrà fare una visita a Roma dal professore Mariani. Kubica il 24 ottobre farà una tac di controllo. E Viviani sostiene di sentire ancora dolore. Insomma sarà un Benevento rimaneggiato quello che dovrà affrontare sfide delicate. Serviranno però punti per venire fuori dal momento difficile e per portarsi in una posizione di classifica più tranquilla (guarda la classifica di serie B). Ecco perché brucia la sconfitta con la Ternana. Cannavaro chiede più attenzione ai suoi uomini a partire dal prossimo impegno. La situazione però legata al quadro degli infortunati non potrà essere sottovalutata. Intanto la squadra partirà giovedì sera per Como.