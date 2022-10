Glik fa di tutto per recuperare: dalla Polonia arriva la camera iperbarica KG15 Il centrale difensivo del Benevento vuole accelerare i tempi in vista del Mondiale

Kamil Glik cerca di velocizzare i tempi di recupero in modo da mettersi a disposizione del Benevento, ma soprattutto i pensieri del centrale difensivo sono tutti rivolti ai Mondiali che cominceranno tra un mese in Qatar. Pilastro della retroguardia polacca, il giallorosso non ha alcuna intenzione di presentarsi alla più importante manifestazione calcistica in una condizione deficitaria.

Proprio per questo si è impegnato per accelerare il percorso riabilitativo dopo l'infortunio subìto nel corso del match con l'Ascoli. Glik ha fatto arrivare a Benevento, direttamente dalla Polonia, una camera iperbarica di ultima generazione che potrebbe aiutarlo ad anticipare il recupero. L'azienda produttrice del macchinario, la Nowe Tecnologie, l'ha addirittura ribattezzato "KG15". Il trattamento è chiamato ossigenoterapia iperbarica: al paziente viene somministrato ossigeno puro a una pressione di tre atmosfere, in modo da stimolare le cellule e ad accelerare il recupero.