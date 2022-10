Benevento e Como, stesse esigenze di riscatto Domani partenza per la Lombardia con un giorno di anticipo per via degli scioperi di venerdì

(f.s.) Al Benevento sembra di stare sulle montagne russe: non si fa in tempo ad accogliere in gruppo qualche “cliente” dell’infermeria che si avvia sulla strada del recupero, che il quadro torna ad essere dai toni cupi per l’infortunio di qualche altro giocatore. La materia è di quelle complicate, rimane difficile trovare le cause di tutto quello che sta avvenendo. Intanto il numero degli indisponibili rimane quasi invariato, sei: Glik, Veselj, Kubica, El Kaouakibi, e ora anche Tello e Acampora. Se si fa eccezione per Veselj e Kubica, che hanno subito infortuni traumatici, gli altri sono tutti fermi per problemi muscolari.

In un colpo solo Cannavaro si è visto privare di due centrocampisti su cui contava: non recupererà Acampora. non avrà neanche Tello, che gli avrebbe almeno consentito di mandare in campo la squadra del primo tempo della sfida con la Ternana. Ha rimesso in gruppo Viviani, che diceva di accusare ancora dolore, ma non si sa se lo convocherà per Como.

L’ex campione del mondo non pensava affatto di trovarsi dopo tre partite in una situazione simile. Il rammarico di non aver fatto punti con la capolista Ternana fa il paio con quella posizione di classifica che non fa intravedere alcunchè di buono.

Siamo alla vigilia della trasferta di Como e lì, in riva al lago, sono persino più arrabbiati di quelli che vivono alle falde della Dormiente. Domenica ne hanno presi cinque a Modena e i tifosi lariani non gliel'hanno perdonata alla squadra: “A Modena proprio no”. La rivalità tra le due tifoserie era nata negli anni ‘90, accendendosi ulteriormente nella fase in cui entrambe le squadre percorsero la strada dalla C alla A con l’episodio esecrabile del pugno sferrato da Ferrigno a Bertolotti (il giocatore canarino fu operato alla testa e non potè più giocare). La squadra di Longo ha subito cinque gol, molti dei quali in fotocopia: di testa e da calcio d’angolo. Un difettuccio comune quello di prendere gol da azione da fermo: il Benevento dovrà aggiustare le sue lacune e approfittare di quelle dei lariani. Stesso stato d’animo per entrambe le squadre, che accomunano la voglia di riscatto al timore di non riuscire a battere neanche un avversario così male in arnese. Difficile che nella squadra giallorossa possano esserci delle sorprese: scenderà in campo la stessa squadra che ha giocatonel primo tempo contro la Ternana, resta da sostituire l’infortunato Tello. Al suo posto potrebbe esserci Koutsoupias, ma non è da escludere che in quella posizione, nel 3-4-2-1 ci possa essere Farias. Si vedrà.

Domani a mezzogiorno Cannavaro terrà la consueta conferenza stampa e la squadra sarà già pronta alla partenza per la Lombardia: venerdì 21 è attesa una giornata di scioperi nei trasporti e la società si è premunita partendo con un giorno di anticipo.