Qatar 2022, la Polonia convoca Glik: una chiamata storica per il Benevento Nessun calciatore giallorosso aveva mai partecipato ai mondiali

E' ufficiale: Kamil Glik parteciperà ai prossimi mondiali in Qatar. Il centrale difensivo è stato convocato dalla Polonia per la massima manifestazione calcistica in assoluto. Si tratta di una chiamata storica per il Benevento Calcio, visto che mai nessun calciatore tesserato del club di via Santa Colomba aveva preso parte ai Mondiali. Ci era andato vicino Tchangai nel 2006: il compianto difensore togolese è stato tra i protagonisti della sua nazionale in Germania, ma lo fece dopo aver lasciato il Benevento a gennaio per delle divergenze con la società. Kamil Glik, quindi, entra definitivamente nella Storia del calcio sannita.