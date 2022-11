Benevento, i convocati di Cannavaro: nessun recupero La lista diramata dal tecnico giallorosso in vista del match con la Spal

Continua l'emergenza per il Benevento che non ha recuperato nessuno rispetto al match della scorsa giornata contro il Bari. C'è un assente in più ed è Pastina che dovrà scontare un turno di squalifica. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, Glik, Letizia, Leverbe, Masciangelo, Perlingieri, Veltri, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Basit, Improta, Karic, Koutsoupias, Sanogo, Schiattarella.

ATTACCANTI: Agnello, Farias, Forte, La Gumina, Thiam Pape.

INDISPONIBILI: Acampora, Ciano, El Kaouakibi, Kubica, Pastina, Simy, Tello, Viviani, Vokic.