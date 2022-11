Serie B, LIVE / Spal - Benevento 1-0 Al Mazza si affrontano giallorossi ed estensi, ma c'è anche il confronto tra De Rossi e Cannavaro

Spal - Benevento 1-0

Spal (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickman, Murgia, Esposito, Celia; Maistro; La Mantia, Moncini. A disp.: Thiam, Fiordaliso, Tripaldelli, Proia, Finotto, Zuculini, Valzania, Prati, Almici, Rauti, Tunjov, Rabbi. All.: De Rossi

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Glik, Capellini; Letizia, Improta, Schiattarella, Karic, Foulon; Farias, La Gumina. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Masciangelo, Thiam Pape, Agnello, Basit, Perlingieri, Veltri, Sanogo, Koutsoupias, Forte. All.: Cannavaro

Arbitro: Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Saccenti e Marchi. IV uomo: Centi. VAR e AVAR: Paterna e Lo Cicero

Marcatore: 10'pt Esposito

Note: Ammonito Dickman

PRIMO TEMPO

24' Debole sinistro di Maistro che viene facilmente bloccato da Paleari

22' Raddoppio della Spal con La Mantia, ma viene annullato tutto per fuorigioco per via della posizione irregolare dell'attaccante estense

18' Conclusione dal limite di Schiattarella che viene respinta da Alfonso. Buona reazione da parte del Benevento

16' Il Benevento spinge alla ricerca del pareggio

14' Cross di Foulon che pesca Improta, ma la palla del belga è troppo forte e Improta non riesce a trovare il tap in vincente spedendola alta

12' Ammonito Dickman per fallo su Karic

10' Spal in vantaggio: Esposito gonfia la rete grazie a una punizione dal limite sulla quale Paleari non riesce ad arrivare

5' Prime fasi di gioco di studio

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Mazza è tutto pronto per il match tra Spal e Benevento, valido per la tredicesima giornata del campionato di serie B. L'obiettivo della Strega è quello di interrompere il digiuno di vittorie che perdura da oltre due mesi, ma dovrà farlo ancora una volta in una condizione di totale emergenza causata dai numerosi calciatori assenti per infortunio. Rientra Glik dal primo minuto che sostituisce lo squalificato Pastina: per il polacco sarà l'ultima presenza prima della partenza per il Qatar. Cannavaro conferma il centrocampo che ha affrontato il Bari. Cambia, invece, in attacco: al posto di Forte c'è Farias.