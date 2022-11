Benevento, Schiattarella: "Abbiamo creduto fortemente in questa vittoria" Il centrocampista giallorosso: "Ringrazio il popolo spallino per la grande accoglienza"

Ecco le dichiarazioni di Schiattarella al termine del match vinto dal Benevento contro la Spal:

"Ci tengo a ringraziare tutto il popolo spallino e tutti i tifosi che mi hanno fatto sentire il proprio affetto. C'è un legame molto forte dopo un triennio bellissimo. Sarò sempre in debito nei confronti di questa piazza. Non ho mai pianto in venti anni di carriera e oggi per la prima volta mi sono emozionato. Per quanto riguarda la partita, finalmente siamo riusciti a ottenere tre punti importantissimi. Per come stiamo lavorando meritiamo questo risultato".

"Karic è un calciatore che va aiutato e che ha tanta voglia di imparare. Si sacrifica molto. A volte si possono fare degli errori ma non c'è niente da dire sull'impegno. Sicuramente troveremo sempre più l'intesa".

"E' tutto merito di Cannavaro. Non lo dico perché devo farmi bello davanti ai suoi occhi. Ci ha sempre dato massima serenità. Lavora molto sulla testa di ognuno di noi. Va ringraziato anche se è arrivata solo oggi la vittoria".

"Al primo tiro in porta abbiamo preso gol, ma la partita l'abbiamo fatta noi. Abbiamo creduto fortemente in questa vittoria. Ora arriva la sosta, ripartiamo da qui. Sicuramente anche io ho bisogno di recuperare energie, ma mi hanno sempre detto che più si invecchia e più bisogna allenarsi. A parte gli scherzi recuperiamo le energie e ci prepariamo al match con la Reggina".