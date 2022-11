Benevento, Capellini: "Vittoria che va ai tifosi. Meritiamo tutti queste gioie" Le dichiarazioni del centrale difensivo giallorosso

Nel post gara è intervenuto anche Capellini, autore del gol che ha permesso al Benevento di conquistare il momentaneo pareggio contro la Spal:

"Il secondo gol è stato più fortunoso mentre il primo l'ho cercato. L'ho dedicato alla mia ragazza, per me è un talismano perché è venuta sia col Frosinone che a Venezia. Finalmente è arrivato il primo in carriera, anche perché in passato me ne hanno annullati diversi. Adesso c'è la sosta, ricarichiamo le pile perché ci aspetta un finale di girone d'andata importante. Meritiamo molto, dobbiamo fare più punti possibili".

"Cerco di imparare il più possibile dai miei compagni. Sono fortunato a giocare con uno come Glik, spero di imparare il più possibile. Di grande importanza anche la presenza di campioni come i fratelli Cannavaro".

"Durante le amichevoli estive non trovavo la giusta forma fisica che volevo far vedere. Gradualmente ho lavorato e sto cercando di crescere il più possibile in un campionato difficile".

"Questa vittoria va ai tifosi che ci stanno seguendo ovunque. Spero in un futuro come questo perché loro se lo meritano e noi ce lo meritiamo".