Benevento, Cannavaro: "Prestazione importante, abbiamo sempre avuto il pallino" Il tecnico giallorosso nel post gara del Mazza

Tanta soddisfazione per Cannavaro dopo il successo ottenuto dal suo Benevento contro la Spal:

"Ho ringraziato i ragazzi perché nell'ultimo periodo hanno fatto uno sforzo incredibile. Hanno dovuto tirare la carretta per via dell'emergenza. Non mi ha sorpreso la prestazione perché ho sempre detto che possiamo giocarcela con chiunque. Nonostante lo svantaggio, hanno continuato a macinare gioco facendo ciò che gli ho chiesto senza dare punti di riferimento a una buona squadra come la Spal. Adesso c'è la sosta, perderemo ancora una volta Glik ma questo non deve cambiare nulla. Dobbiamo continuare a crescere, poi vedremo cosa ci riserva il futuro".

"La prestazione è stata importante. Abbiamo avuto sempre il pallino del gioco. Siamo stati bravi perché capita che quando sei in superiorità numerica fai fatica a giocare, invece siamo stati bravi. Dobbiamo lavorare ancora di più perché la strada è ancora lunga. Dopo la sosta ci aspetta una partita delicata contro il nostro amico Pippo".

"Dobbiamo pensare partita dopo partita. Questa è una squadra che deve crescere ancora fisicamente in tutti i suoi calciatori. Adesso sto cominciando a vedere ciò che mi piace. A volte imporre il gioco in casa è facile, mentre quando lo fai in trasferta vuol dire che stai migliorando. Bisogna lavorare sempre, anche perché quando vinci torna il sorriso".

"Ho pensato di vincerla all'intervallo. La sensazione che mi hanno dato i calciatori è stata quella di controllo della partita e gliel'ho detto che in questo modo avremmo vinto. Li ho sistemati su certe cose che stavano sbagliando. La cosa bella di questa squadra è che seguono ogni cosa le chiedi ed è bello".