Festa del prematuro al San Pio, il Benevento regala sorrisi Una delegazione giallorossa ha fatto visita al reparto pediatria

Momento particolare per i bambini del reparto Pediatria del San Pio, omaggiati questa mattina da una delegazione del Benevento Calcio. I giallorossi hanno preso parte all'iniziativa promossa dal nosocomio cittadino, portando magliette e doni ai piccoli che sono costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Un momento toccante e di grande unione, utile a regalare gioie e sorrisi in un momento particolare.