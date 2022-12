Giudice Sportivo, ammenda al Benevento e tre squalificati A Cosenza sarà emergenza a centrocampo

Il Giudice Sportivo ha formulato un'ammenda di ben 3mila euro al Benevento, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al 33° del secondo tempo, rivolto espressioni offensive agli Ufficiali di gara.

Sono tre, invece, gli squalificati tra le fila giallorosse a causa della quinta ammonizione rimediata in stagione: si tratta di Tello, Viviani e Acampora. I tre centrocampisti salteranno la trasferta di Cosenza, in programma il 15 gennaio, che darà il via al girone di ritorno.