Benevento, le date del ritiro di Roma Tra una settimana la partenza per il Mancini

Una settimana di riposo per il Benevento che riprenderà ad allenarsi il prossimo 4 gennaio, giorno in cui ci sarà la partenza per il ritiro di Roma. I giallorossi arriveranno al Mancini Park Hotel in mattinata, per poi cominciare ad allenarsi nel pomeriggio agli ordini di Cannavaro. I giallorossi resteranno nella capitale fino all'11 gennaio, poi ci sarà il ritorno nel Sannio dove proseguirà la preparazione al match col Cosenza, in programma il 15 gennaio con fischio d'inizio fissato alle ore 16:15.

Al San Vito mancheranno Tello, Acampora e Viviani per squalifica. Out anche Letizia per infortunio: il capitano giallorosso sta svolgendo delle cure specifiche in città per cercare di recuperare quanto prima.