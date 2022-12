Benevento, parla l'agente di Simy: "Vuole restare" "E' fiducioso di ottenere buoni risultati"

Nelle ultime ore sono circolate delle voci relative a un possibile ritorno di Simy al Crotone. Il procuratore del calciatore, Domenico Beraldi, ha smentito la notizia attraverso le righe di tuttomercatoweb: "A noi non risulta, anche perché il calciatore è concentrato sulla sua stagione a Benevento, dove è fiducioso di ottenere buoni risultati con i suoi compagni ed il mister, con cui si trova molto bene. Lui vuole restare per dimostrare il suo valore, sperando di essersi messo alle spalle alcuni piccoli infortuni muscolari che finora lo hanno un po' frenato. A fine stagione, come sempre, valuteremo il meglio per lui".