Benevento, media voti pagelle d'andata: spicca Paleari. Poche sufficienze Positiva la media dei difensori. Male gli attaccanti

Non sono molte le sufficienze tra i giallorossi nella media calcolata dalle pagelle dei maggiori quotidiani nazionali e riportata dal sito di statistiche football.it. Il miglior calciatore per rendimento è Paleari, al primo posto di questa classifica con una media voto di 6.3 a partita. L'estremo difensore ha sempre raggiunto la sufficienza, mostrandosi un valore aggiunto per il Benevento con interventi di grande livello e con ben due rigori parati. A seguire ci sono Letizia (6.2), Schiattarella (6.2), Farias (6), Capellini (6) e Glik (6).

E' indicativo il dato che emerge, soprattutto se si considera che tra i sei calciatori che vantano la sufficienza, ben quattro sono difensori. In effetti, i numeri del Benevento rispecchiano in pieno la media voti, visto che quella della Strega è la quinta migliore difesa del campionato con 20 reti subìte: hanno fatto meglio soltanto le prime quattro formazioni di testa: Frosinone, Reggina, Genoa e Bari.

Le note dolenti sono tutte relative all'attacco. Al di là di Farias, tutte le punte sono sotto la sufficienza. La Gumina ha una media di 5.7 a partita, mentre Forte, Ciano e Simy sono fermi a 5.6. A dispetto della potenzialità offensiva, il Benevento ha segnato pochissimo, soltanto 17 reti: hanno fatto peggio Perugia e Cittadella.

La media voti non premia il mercato fatto in estate: nessun nuovo acquisto, a eccezione di Schiattarella e Capellini, hanno raggiunto la sufficienza.

Male Viviani che chiude la classifica con un 5.5: per il centrocampista è un'annata travagliata, condizionata dall'infortunio che non gli ha mai permesso di entrare pienamente in forma.

Ecco la media voti dei giallorossi riportata dal sito football.it:

Paleari 6.3

Letizia 6.2

Schiattarella 6.2

Farias 6

Glik 6

Capellini 6

Karic 5.9

Improta 5.9

Leverbe 5.9

Pastina 5.9

Koutsoupias 5.9

Acampora 5.9

Veseli 5.8

Tello 5.8

Foulon 5.8

Masciangelo 5.8

La Gumina 5.7

Ciano 5.6

Forte 5.6

El Kaouakibi 5.6

Simy 5.6

Viviani 5.5