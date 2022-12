Benevento, la situazione contrattuale dei giallorossi: sono 7 in scadenza Tra questi ci sono Farias, Foulon e Glik

Sono sette i calciatori del Benevento che dal primo gennaio potranno accordarsi con altre società in vista della prossima stagione, considerato che il contratto che li lega al club giallorosso scadrà il prossimo 30 giugno. Si tratta di Basit, Farias, Foulon, Glik, Manfredini, Sanogo e Vokic. Sono in prestito, invece, La Gumina, Leverbe e Simy.

Il Benevento vanta contratti che arrivano fino al 2026, siglati con calciatori di prospettiva come Kubica e Rispoli. Non sono pochi quelli che andranno in archivio nel giugno del 2024 e che vedono, tra i tanti, quelli dei vari Acampora, Ciano, Improta, Masciangelo, Schiattarella, Tello, Veseli e Viviani. Blindati fino al 2025, invece, elementi come Letizia, Capellini, Forte e Paleari.

Di seguito, il quadro completo relativo ai contratti sottoscritti dal Benevento:

SCADENZA 2023: Basit, Farias, Foulon, Glik, Manfredini, Sanogo, Vokic;

SCADENZA 2024: Acampora, Alfieri, Brignola, Ciano, Improta, Masciangelo, Masella, Moncini, Pastina, Perlingieri, Rillo, Rossi, Schiattarella, Tello, Thiam Pape, Veseli, Viviani;

SCADENZA 2025: Capellini, El Kaouakibi, Forte, Karic, Koutsoupias, Letizia, Lucatelli, Paleari, Talia, Veltri;

SCADENZA 2026: Kubica, Rispoli.