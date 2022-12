Benevento, il macigno della grana infortuni: sono 83 le partite saltate Un problema non di poco conto per Cannavaro

Gli infortuni hanno pesantemente condizionato il rendimento del Benevento nella prima metà del campionato. Sono ben 83 le partite saltate, nel complesso, dai giallorossi. Il calciatore più assente è stato Viviani, il cui problema fisico l'ha tenuto fuori dai giochi per dieci partite. A seguire Veseli e Vokic, fermi a quota nove indisponibilità. C'è rammarico per il fatto che la metà degli infortunati sono calciatori ingaggiati nel corso della sessione estiva di mercato, vietando così al Benevento di poter beneficiare pienamente dei rinforzi scelti per completare al meglio la rosa. Difficile stabilire una causa ben precisa di una situazione così complicata: probabile che abbia influito la qualità del lavoro svolto in ritiro a Cascia, così come la presenza di atleti giunti sul finire di mercato in uno stato di forma non eccelso. Da non sottovalutare il cambio di metodologia di lavoro nel passaggio da Caserta a Cannavaro.

Non manca un'altra considerazione che è relativa a quei calciatori disponibili, ma che sono scesi in campo con una condizione deficitaria: tra questi c'è sicuramente Schiattarella che ha stretto i denti per tutto il girone d'andata, rivelandosi tra i migliori in termini di rendimento. Uno sforzo al quale il centrocampista ha pagato il conto nelle ultime giornate, visti i quarantacinque minuti giocati con il Modena e la panchina col Perugia.

Di seguito, le assenze per infortunio dei giallorossi:

Viviani 10

Veseli 9

Vokic 9

El Kaouakibi 8

Ciano 7

Kubica 7

Tello 7

Acampora 5

Glik 4

Simy 4

La Gumina 3

Letizia 3

Leverbe 3

Farias 2

Forte 1

Koutsoupias 1